Goiânia teve 44 novos registros de Covid-19 nas últimas 24 horas e chega a 547 casos confirmados nesta terça-feira (5). Um novo óbito também foi confirmado. A vítima é uma mulher de 75 anos que possuía problemas cardíacos e renais. Ela é a 14ª pessoa morta pela doença no município. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital.

Com a atualização feita pela pasta, às 12 horas desta terça, o número de bairros com registro da doença chegou a 163. Até esta segunda-feira, eram 146. Dos 547 casos confirmados, 20 continuam em investigação para que o local de residência seja identificado.

O bairro com o maior número de casos continua sendo o Setor Bueno, que teve dois novos registros desde o boletim anterior e chegou a 55 notificações. Em seguida, está o Setor Oeste, com 43; o Jardim Goiás, com 21; o Setor Martista, com 19; e o Jardim América, com 17.