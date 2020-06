Goiânia chegou a 100 mortes pelo novo coronavírus com mais uma confirmação desde a última atualização do boletim da Capital, na quarta-feira (18). O total de casos confirmados é de 4.509, com acréscimo de 117 casos nas últimas 24 horas. O total de curados chegou a 3,6 mil e 127 continuam internados. Outros 682 seguem isolados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o sexo dos infectados, 2.393 são mulheres e 2.116 são homens. Do total, a pasta também informou que 721 pessoas que testaram positivo são profissionais da saúde e os outros 3.788 não tem qualquer relação com o trabalho. Dos 4,5 mil infectados, 4.125 não precisaram de internação, diferente de outros 384 que precisaram de atendimento nas unidades de saúde, sendo 200 deles em unidades de terapia intensiva.

A faixa etária mais contaminada continua sendo entre 20 e 39 anos, com 2.000 casos. Depois aparece o grupo entre 40 e 59 anos, com 1.618 casos e mais 640 pessoas com mais de 60 anos aparecem em seguida. Os menos afetados são as crianças e adolescentes até 19 anos. No total, 251 casos, sendo 163 de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos e 88 casos em menores de 10 anos.