Goiânia levou 15 dias para dobrar o número de casos confirmados do novo coronavírus. A capital tem, nesta terça-feira (2), 2.175 casos. No dia 18 de maio, havia alcançado a marca de 1.021 pessoas que testaram positivo para Covid-19. Considerando apenas as mortes já houve dobra. No dia da marca de 1 mil casos, eram 30 e nesta terça-feira (2) são 72.

A data em que Goiânia dobra o número de casos coincide com a data em que Goiás também dobrou. Em Goiás foram 13 dias para dobrar as confirmações do novo coronavírus e passar de 2 mil para 4 mil casos. Em 133 dias, o estado passou de 2.049 para 4.293.

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostra que do total de infectados, 1.177 são mulheres e 998 são homens. Ainda de acordo com a pasta, 1.576 não tem relação profissional com a área da saúde, diferente de outros 533 que prestam algum tipo de serviço, direta ou indiretamente. Outros 66 casos estão em investigação.

A secretaria também divulgou que concluiu a investigação de 942 casos e, destes, 690 já estão curados. Outros 31 estão internados e 178 seguem em isolamento. A pasta também informou que 754 não precisaram ser internados, enquanto que 188 passaram alguns dias em unidades de saúde, sendo 114 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).