Utilizado frequentemente em buscas e salvamento, um drone dotado com alto falante passou a ser empregado nesta quarta-feira (15) para dispersar aglomerações em Goiânia como medida de combate à disseminação do novo coronavírus (Covid-19). O primeiro local a receber o patrulhamento foi o Parque Vaca Brava, no setor Bueno. O trabalho da Secretaria de Segurança Pública é executado pelo Comando Ambiental da Polícia Militar.

“Um estudo da Prefeitura mostrou que o movimento de pessoas aumentou cerca de 30% nos últimos dias em Goiânia e decidimos adotar a prática para tentar conter esse fluxo, que é perigoso. Por isso precisamos reforçar as recomendações”, relatou o tenente-coronel Edsson Cândido Ribeiro, comandante do Comando de Policiamento Ambiental.

Como explica o tenente-coronel, o drone possui câmeras e sensor, além do alto falante, e será um aliado mais ágil para evitar aglutinação. “Já vínhamos fazendo um patrulhamento com viaturas, mas acreditamos que, com o drone, conseguiremos cobrir uma área ainda maior para garantir o cumprimento do decreto estadual”.

Em um primeiro momento, o patrulhamento será realizado nos parques da cidade, mas nada impede que a ação avance para outros lugares onde forem identificadas aglomerações. “Identificamos uma maior movimentação nos parques ultimamente, principalmente no Vaca Brava, Areião e Flamboyant. Mas já estamos acompanhando que mais pessoas têm se aglomerado em agências bancárias, por exemplo, principalmente agora com o início do pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Vamos intensificar nossas ações justamente nesse sentido”.