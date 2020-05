Cidades Coronavírus: Goiás volta a ficar em último no índice de isolamento Taxa ficou em 37,2% na terça-feira (12) no Estado, enquanto a média nacional foi de 44%. Pesquisador critica anúncio de novo decreto pelo governador e diz que poder público precisava fazer valer o de abril, que não estaria sendo cumprido

O anúncio do governador Ronaldo Caiado (DEM) de voltar a endurecer as medidas restritivas de atividades econômicas e sociais para fazer o índice de isolamento voltar a ficar acima de 50% em Goiás não foi suficiente para fazer os goianos, por iniciativa própria, circularem menos nas ruas. O Estado voltou a aparecer nesta terça-feira como o pior do País, com uma taxa d...