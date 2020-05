Goiás volta a ficar dois dias sem registrar novas mortes pelo novo coronavírus. Apesar da boa notícia, o Estado soma 95 óbitos pela doença. Já nas últimas 24 horas, mais 60 novos casos da Covid-19 foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) totalizando 2.443 registros em território goiano.

Segundo o órgão de saúde estadual, há 19 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 204 mortes suspeitas nos municípios goianos. A SES não divulga o número de pacientes curados/recuperados.

Esta é a quinta vez que Goiás fica dois dias sem registrar mortes pela Covid-19 durante este período de pandemia. A primeira vez foi em 6 e 7 de abril; as demais foram em 14 e 15 de abril, 3 e 4 de maio; e a última vez tinha sido no começo do mês em 9 e 10 de maio. A primeira morte no Estado foi registrada em 26 de março.

Ao todo, 108 municípios apresentam pelo menos um caso confirmado da Covid-19. Outros 109 têm casos suspeitos e 29 ainda não registraram casos da doença. Goiânia, com 1192 registros, segue como a cidade com mais números de infectados, seguida de Aparecida de Goiânia (257), Anápolis (118), Valparaiso de Goiás (83), e Luziania (56), segundo o painel Covid-19 do Governo de Goiás.

Em Goiás, há 17.485 casos suspeitos em investigação. Outros 7.585 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 144 amostras em análise.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás explica que os dados do seu boletim são do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe) e que assim possíveis diferenças com números de boletins municipais acontece por ajustes nas fichas de notificação das cidades.