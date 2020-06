Cidades Coronavírus: Goiás ultrapassa os 10 mil casos com mais de 2 mil registros em menos de 24h Atualização do painel de monitoramento de casos do Estado mostra que os dados de Rio Verde vêm sendo incluídos no sistema; nove mortes foram confirmadas de ontem para hoje

Dados coletados às 8h20 desta segunda-feira (15) do painel Covid-19 do Governo de Goiás mostram que o Estado ultrapassou os 10 mil casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e que mais de 2 mil infecções foram confirmadas em menos de 24 horas. Nove óbitos foram registrados de ontem para hoje e Goiás contabiliza, no total, 220 pessoas mortas por Covid-19. O sistema de notificações i...