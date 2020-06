Goiás chegou a 5 mil casos confirmados de Covid-19, de acordo informações do boletim epidemiológico sobre o novo coronavírus (Sars-CoV-2) da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Foram necessários apenas 3 dias para o Estado ver o registro de infectados aumentar mais um milhar.

O milésimo caso de Covid-19 em Goiás foi registrado no dia 6 de maio, após 56 dias da doença confirmada no Estado. Depois, o número foi duplicado após 14 dias. O 3.000º caso chegou após mais 8 dias, em 28 de maio. Então, com mais 5 dias, chegou-se ao caso 4.000.

São 434 casos a mais do que o anotado no boletim de quarta-feira (3). Já é o segundo dia em que se registra mais de 400 novos casos em um intervalo de 24 horas. O primeiro dia foi na terça-feira (2), quando foram anotados 419.

E já são 10 dias em que o boletim estadual acrescenta mais de 100 casos a cada 24 horas, uma média diária de 251 novos registros por dia. Como comparação, os 10 dias anteriores registravam uma média de 94 casos diários.

Nas próximas horas, mais 4 municípios podem chegar também ao grupo dos que registram mais de 100 casos de Covid-19: Senador Canedo e Jataí já contam com 99 notificações e Luziânia e Novo Gama estão com 98. Planaltina vem em seguida com 90 casos. Depois, mais atrás, aparece Trindade, com 59.

Por enquanto, 7 cidades aparecem no boletim estadual com mais de 100 casos: Goiânia (1.984), Aparecida de Goiânia (568), Águas Lindas (275), Valparaíso (176), Anápolis (175), Rio Verde (157) e Santo Antônio do Descoberto (131).

Dos 10 municípios com mais pessoas confirmadas com Covid-19, 5 são do Entorno do Distrito Federal e 3 da região metropolitana de Goiânia, incluindo aí a própria capital.