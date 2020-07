Goiás tem, nesta quarta-feira (1º), 25.808 casos do novo coronavírus, 1.142 a mais do que o apresentado no último boletim. O número de mortes passou de 475 para 521, com 46 confirmações nas últimas 24 horas. No Estado ainda existem mais 62.320 casos suspeitos da infecção e seguem em investigação. Outros 30.543 já foram descartados depois de análises.

Do total de infectados, 12.458 são mulheres e 13.350 são homens. A faixa etária mais afetada continua sendo de pessoas com idades entre 30 e 39 anos, com 7.013 casos. Logo depois aparecem os jovens com idades entre 20 e 29 anos, com 5.710 registros. Pessoas entre 40 e 49 anos aparecem em terceiro, com 5.346 casos até agora.

Além dos 521 registros de óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o estado ainda investiga 48 mortes que são suspeitas de terem sido causadas pelo vírus SARS-CoV-2 e seguem em investigação. Já foram descartadas 453 mortes suspeitas nos municípios goianos até o momento.

Dos 246 municípios goianos, 213 já possuem casos confirmados da doença. Em outras 28 cidades existem apenas casos suspeitos. Em outros cinco municípios não há qualquer informação. Ontem Uirapuru apresentou um caso suspeito, mas hoje ele foi descartado e retornou para a listas das cidades sem casos.

O mesmo ocorre com Palestina de Goiás, que já teve dois casos suspeitos e os dois foram descartados; em Guarinos foram três casos descartados; Nova Roma apresentou amostas de duas pessoas, que também foram descartadas para a doença e Novo Planalto, que também fez teste em uma pessoa, mas não houve confirmação da doença.