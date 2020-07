Goiás tem mais de 600 mortes causadas pelo novo coronavírus. Nesta sexta-feira (3), estado chegou a 602 registros, sendo que 157 deles foram acrescidos à estatística entre segunda-feira (29) e hoje. O dado ainda mostra que, do total, 57 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas. Considerando todos os casos confirmados, Goiás já tem 27.502 registros, com mais 1.239 desde o último boletim. Goiás ainda tem 63.163 casos suspeitos em investigação e outros 30.754 já foram descartados.

Em comparação com os três primeiros dias de outros meses, julho é o que tem o maior registro de mortes para o período. Nos três primeiros dias do mês de abril e no mês de maio foram registradas uma morte em cada um. Nos três primeiros duas de junho foram 35 óbitos. Já este mês, foram 127 registros. Além deste total de confirmações, Goiás tem 49 óbitos suspeitos que ainda estão em investigação. Até agora já foram descartadas 462 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Dos 246 municípios goianos, quatro ainda seguem sem qualquer caso suspeito ou confirmado. Os nomes das cidades, no entanto, foram alterados. Saiu Guarino, que agora tem dois casos suspeitos e entrou Trombas, que descartou casos suspeitos e agora seguem sem registros. As outras três cidades sem a doença são: Palestina de Goiás, Nova Roma e Novo Planalto. Em 214 cidades já existem casos confirmados e em outras 28, apenas casos suspeitos. Essas alterações são diárias, de acordo com os resultados das análises de amostras suspeitas encaminhadas.

Considerando o sexo dos infectados pelo vírus SARS-CoV-2, 13.290 são mulheres e 14.212 são homens. A faixa etária mais afetada ainda é entre 30 e 39 anos, com 7.379 casos. Em seguida, 20 a 29 com 6.048 registros e, depois, 40 a 49 anos com 5.676 confirmações. A doença mais informada pelos infectados é a cardiopatia, com 1.523 casos. Depois aparece diabetes, com 1.078 registros e, em terceiro, doenças respiratórias, com 644 casos.