Atualizado às 16h10

Goiás superou os 700 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), a Covid-19, nesta quarta-feira (29). De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) nesta tarde, o número de casos da doença chegou a 705, 44 a mais do que havia nesta terça-feira (28).

Os casos confirmados estão distribuídos por 56 municípios já identificados, sendo que mais da metade está na capital. Dois casos ainda são investigados para que o município de residência seja confirmado. De acordo com a SES-GO, os novos casos são de Águas Lindas de Goiás (4), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (10), Bom Jesus de Goiás (1), Goiânia (12), Novo Gama (4), Planaltina (4), Rio Verde (4), Santo Antônio do Descoberto (1) e Senador Canedo (3).

Dessa forma, os dados atualizados são: Águas Lindas de Goiás (10), Aloândia (1), Anápolis (41), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (39), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (3), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (2), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (404), Goiatuba (2), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (1), Jataí (6), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (4), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (3), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (5), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (4), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís de Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (11), Valparaíso de Goiás (11) e Vianópolis (1).

Dentre os pacientes diagnosticados com Covid-19, há 22 internados. Destes, oito estão em unidades de saúde da rede pública estadual e 14 estão na rede privada, segundo a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) informou à SES-GO.

Mortes

Desde a última terça-feira, não houve nenhuma outra confirmação de morte pela infecção. As 27 vítimas já confirmadas eram dos municípios de Goiânia (12), Luziânia (3), Aparecida de Goiânia (2), Goianésia (2), Goiandira (1), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Um óbito confirmado ainda é investigado para que a cidade de residência da vítima seja identificada.

São investigados outros quatro óbitos suspeitos ocorridos em Araçu (1), Israelândia (1), Itaberaí (1) e outro cuja cidade de residência ainda não foi confirmada.

Outros casos

Há, no momento, 8.612 casos suspeitos em investigação, 500 a mais do que o informado no último boletim. Estão em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) 166 amostras coletadas de pacientes. A quantidade de casos descartados também subiu, chegando a 2.422.

Dentre os casos suspeitos, há 72 pessoas hospitalizadas, 52 delas na rede pública e 20 na rede privada.