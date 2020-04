Quarenta e cinco novos casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) foram confirmados em Goiás nas últimas 24 horas. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) na tarde desta terça-feira (28), há 661 casos da doença no Estado. Mais uma morte também foi registrada, chegando assim a 27 vítimas. Atualmente, há 8.112 casos suspeitos em investigação, com 136 amostras coletadas de pacientes em análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

De acordo com o boletim, o 27º óbito registrado no Estado ocorreu em Luziânia, que até esta segunda-feira (27) contava com dois registros, chegando agora a três. Até o momento, os municípios que tiveram mortes por Covid-19 são Goiânia (12), Luziânia (3), Aparecida de Goiânia (2), Goianésia (2), Goiandira (1), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Um óbito confirmado ainda é investigado para que a cidade de residência da vítima seja identificada.