Goiás chegou, nesta segunda-feira (4), a 861 casos confirmados de Covid-19. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), compilados até as 15 horas, são 11 casos a mais do que o balanço registrado no último domingo (3) pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Nenhum novo óbito ocorreu. O Estado teve, até o momento, 30 mortes causadas pela doença.

Até as 17h20, a SES-GO não havia divulgado o boletim detalhado com a atualização do panorama da doença.

Nacional

No País, mais de 100 mil casos da infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) já foram confirmados. O boletim do MS aponta 105.222 registros, com 7.288 mortes. Nas últimas 24 horas, houve um incremento de 4.075 casos no Brasil, o que corresponde a 4% do total já registrado. No mesmo período, houve 263 novos óbitos, o que também corresponde a 4%.