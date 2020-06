Goiás confirmou 1.297 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo 34 mortes e chega a 18.926 confirmações. É o maior número de óbitos já registrado no Estado, e o segundo maior de confirmações da doença. No dia 15 de junho foram 2.350 em 24 horas. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) na tarde desta quarta-feira (24) ainda mostra que 49.451 casos são considerados suspeitos e seguem em investigação. Outros 25.368 já foram descartados.

Ainda segundo os dados do boletim, com as 34 mortes o estado chega ao total de 363 óbitos causados pela doença. Ainda existem 44 mortes sendo investigadas e outras 388 já foram descartadas por não terem relação com a infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

Com relação ao sexo dos infectados, 9.009 são mulheres e 9.917 são homens. A faixa etária mais afetada continua sendo a que fica entre 30 e 39 anos com 5.209 casos. Em seguida aparece a faixa entre 20 e 29 anos com 4.332 confirmações e, em terceiro, 40 a 49 anos com 3.878.

Do total de infectados, 1.122 informaram ter doenças cardiovasculares, 752 disseram ter diabetes, 498 disseram sofrer de algum problema respiratório e 146 disseram que possuíam algum tipo de doença ou problema de saúde que afeta a imunidade.

A SES-GO também informou que dos 246 municípios, 201 já possuem casos confirmados de Covid-19, outras 38 seguem apenas com casos suspeitos e sete ainda não tem casos suspeitos da infecção.