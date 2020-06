Goiás confirmou, nas últimas 24 horas, 853 casos de pessoas que contraíram o vírus SARS-CoV-2 e testaram positivo para o novo coronavírus. Com isso, o Estado passa a ter 13.366 casos. As mortes pela doença passaram de 255 para 264, com mais nove registros no mesmo prazo.

No Estado, há 39.986 casos suspeitos em investigação. Outros 21.609 já foram descartados. Considerando apenas os óbitos, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que ainda existem 33 casos que são suspeitos e estão em investigação. Já foram descartadas 354 mortes suspeitas nos municípios goianos por não terem relação com a doença.

Considerando o sexo dos infectados, 6.585 são mulheres e 6.846 são homens. A idade mais atingida pela infecção é entre 30 e 39 anos, com 3.624 casos. Em seguida, 2.952 pessoas com idade entre 20 e 29 anos e em terceiro, 2.812 pessoas com idades entre 40 e 49 anos contraíram a doença.

Das 246 cidades goianas, nove seguem sem casos confirmados até agora: Cristianópolis, Palestina de Goiás, Colinas do Sul, Novo Planalto, Uirapuru, Guarinos, Nova Roma, Mambaí e Baliza.