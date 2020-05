O Estado de Goiás tem 2.512 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) nesta segunda-feira (25). São 69 casos a mais do que o registrado neste domingo (24), quando o Estado tinha 2.443 casos da doença.

O número de óbitos também cresceu depois de dois dias sem nenhum aumento com o registro de uma nova morte nesta segunda, totalizando 96 óbitos em Goiás. Há 18 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 209 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Ao todo, 112 cidades goianas têm pelo menos um caso confirmado da doença e 101 registram casos suspeitos. Os municípios com mais casos da Covid-19 são Goiânia (1.205), Aparecida de Goiânia (264), Anápolis (121) Valparaíso de Goiás (84) e Luziânia (57), de acordo com o painel Covid-19 do Governo de Goiás.

No Estado, há 17.931 casos suspeitos em investigação. Outros 7.712 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 102 amostras em análise.

A SES-GO informou ainda que os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação e que “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais”.