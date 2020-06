Com mais 350 confirmações nas últimas 24 horas, Goiás tem 5.373 pessoas que já testaram positivo para o novo coronavírus. Destes, 167 são óbitos, 3 a mais do que o divulgado no último boletim. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), ainda existem 31 óbitos suspeitos que estão em investigação e outros 267 já foram investigados e descartados.

No Estado ainda existem 28.234 casos suspeitos em investigação, mas outros 12.984 também já foram analisados e descartados por não serem positivos para a infecção pelo Sars-CoV-2. As mulheres ainda continuam com um pouco mais de infectados do que os homens. Elas representam 51,3% dos afetados pelo vírus e les, 48,7%

Das pessoas que testaram positivo e informaram ter algum tipo de doença preexistente, 502 disseram ter problema cardiovascular, 308 afirmaram ter diabetes, 194 relataram ter algum tipo de problema respiratório e 51 desenvolveram alguma doença que prejudica a imunidade.

Ao todo, 21 cidades não têm qualquer caso suspeito ou confirmado. Outras 75 têm apenas registros suspeitos e outras 150 já confirmaram casos da doença.