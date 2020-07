Goiás tem, nesta sexta-feira (17), 40.725 casos do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas houve acréscimo de 498 novos casos. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda informou que existem 98.701 casos suspeitos em investigação e outros 43.350 já foram descartados depois de exames.

Considerando apenas as mortes, Goiás tem 1.051 provocadas pela infecção do vírus SARS-CoV-2, o que leva a uma taxa de letalidade de 2,58%. O estado ainda tem 51 óbitos suspeitos que estão em investigação, mas já foram descartadas 616 que foram consideradas suspeitas, mas não tiveram relação com a doença.

🔘 Acesse o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença

Do total de infectados, 20.222 são mulheres e 20.503 são homens. O registro da doença é confirmado em 230 municípios e em outras 16 cidades existem apenas casos suspeitos em investigação. A doença cardiovascular ainda é a comorbidade mais apontada pelos infectados, com 2.146 registros.