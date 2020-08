Goiás apresentou o boletim desta quarta-feira de casos de coronavírus e mostrou que foram inseridos 1.902 novos casos na plataforma de contagem. Com isso, o estado passou de 107.658 casos para 109.560. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda informou que o total de pessoas recuperadas chegou a 99.492. Já o número de casos suspeitos da doença chegou a 170.976. Outros 83.783 já foram descartados depois de exames.

Considerando apenas as mortes pela doença, Goiás registra nesta quarta, 2.475 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, 11 a mais do que o apresentado no boletim de ontem. Isso significa uma taxa de letalidade de 2,26%. De acordo com a SES-GO, ainda existem 58 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 1.051 mortes suspeitas nos municípios goianos.