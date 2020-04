Atualizada às 17h de 22/04/2020

Goiás confirmou mais duas mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgado nesta quarta-feira (22). Contudo, o governador Ronaldo Caiado recorreu às suas redes sociais hoje pela tarde para manifestar uma nota de pesar pela morte do servidor da SES-GO Javier Martins de Oliveira, de 57 anos, confirmada por Covid-19 e que não foi incluída no informe da pasta.

Dessa maneira, ocorreram três mortes de ontem para hoje no Estado. A reportagem apurou que o óbito deverá ser acrescentado no boletim de amanhã.

Os dados oficiais da Saúde mostram 21 vítimas do vírus em Goiás - não incluindo a morte de Javier em Goiânia. E dois novos municípios registraram óbitos no Estado: Goianésia e Planaltina de Goiás. Os demais ocorreram em Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (10), Luziânia (2), Paraúna (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Dois óbitos suspeitos estão em processo de investigação nas cidades de Araçu e Goiânia.

O número de pessoas infectadas pela doença em Goiás subiu para 438 e a taxa de letalidade da doença é de 4,8%. No Estado, há 7.003 casos suspeitos em investigação, o mesmo número de ontem. A SES-GO justificou que “o sistema de notificação de casos do Ministério da Saúde está indisponível, portanto não foi possível atualizar o número de caso suspeitos”.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (5), Aloândia (1), Anápolis (35), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (15), Aragoiânia (1), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Carmo do Rio Verde (1), Catalão (1), Ceres (3), Cidade Ocidental (4), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (2), Goianira (1), Goianésia (24), Goiânia (255), Goiatuba (1), Guapó (1), Inhumas (1), Itaguaru (2), Itumbiara (8), Jataí (4), Luziânia (9), Montividiu (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Paraúna (1), Pires do Rio (3), Planaltina (1), Professor Jamil (5), Rialma (4), Rio Verde (13), Santo Antônio do Descoberto (1), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (3), Silvânia (1), Trindade (7), Valparaíso de Goiás (7) e Vianópolis (1).

Região

Goiás concentra 25% dos pacientes infectados por Covid-19 no Centro-Oeste. A região registrou 1.742 casos, sendo 946 no Distrito Federal (DF). Contudo, embora o DF tenha mais que o dobro de infecções por coronavírus que Goiás, o número de mortes está próximo - 25 óbitos no DF e 21 em Goiás, segundo os dados oficiais.