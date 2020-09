Goiás registou nas últimas 24 horas 11 mortes e 621 novos casos da Covid-19, conforme divulgado neste domingo (6) pelo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Com estes dados, o Estado chegou ao total de 3.457 óbitos em decorrência da doença e 147.658 infectados.

Ainda conforme as informações da pasta, 138.022 goianos já se recuperaram da doença. O Estado monitora atualmente 215.230 casos suspeitos, enquanto outros 108.498 já foram descartados.

Em relação às vidas perdidas, a taxa de letalidade do vírus em Goiás é de 2,34%. 215 óbitos estão em investigação e 1.266 mortes suspeitas foram descartadas.

De acordo com o painel da SES-GO, atualizado às 15 deste domingo, Goiânia segue sendo a cidade com mais casos confirmados até o momento, com 36.251, seguido por Aparecida de Goiânia, com 20.717, e Rio Verde, com 9.343. A capital também é o município que mais registrou mortes, com 983, seguido mais uma vez por Aparecida, com 381, e Rio Verde, com 192.

Vale ressaltar que os dados das secretarias municipais de saúde (SMS) muitas vezes divergem das informações estaduais por uma questão de atualização do sistema.

