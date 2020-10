Goiás registrou 532 novos casos e 26 mortes da Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme informações da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Com os números apresentados pela pasta neste sábado, o Estado chegou ao total de 236.814 infectados pelo coronavírus, com 5.374 óbitos.

De acordo com os dados no boletim epidemiológico, 235.257 casos são suspeitos e estão em investigação, assim como 224 óbitos. Ao todo, outras 172.421 infecções foram descartadas. Ainda segundo a SES-GO, 227.065 pessoas já se recuperaram da doença no território goiano.

Conforme o painel da Covid-19, atualizado pela SES-GO na manhã deste sábado (17), Goiânia continua como a cidade com o maior número de casos confirmados e mortes em decorrência da Covid-19, seguido por Aparecida de Goiânia e Anápolis.