Nas últimas 24 horas, Goiás registrou 20 novas mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). No mesmo período, o Estado teve 1.259 novos casos. Ao todo, já são 11.553 infecções.

Este é o segundo pior dia na quantidade de mortes computadas em 24 horas. O recorde é do dia 2 de junho, quando o Estado registrou 24 mortes neste mesmo período.

No Estado, há 36.976 casos suspeitos em investigação. Outros 19.779 já foram descartados. Há 32 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 331 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Nesta segunda-feira (15), a atualização do boletim estadual bateu recorde de quantidade de novos casos registrados no período de 24 horas. Foram 2.350 novos registros. O aumento abrupto se deu por conta da inclusão dos casos confirmados de Rio Verde nas estatísticas. O município promoveu nas últimas semanas um grande volume de testagem.

Nesta terça, a SES-GO reiterou que “os dados de Rio Verde foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade nos sistemas oficiais de notificação”.

Municípios

As cidades com mais de 300 casos da doença, de acordo com o painel da Covid-19, são: Goiânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Águas Lindas.

Dos 246 municípios goianos apenas oito não têm nenhum caso confirmado da Covid-19 e 185 não registraram nenhuma morte pela doença.