Com a morte de um homem de 51 anos em Aparecida de Goiânia, confirmada neste sábado (25), o número de óbitos causados pelo novo coronavírus em Goiás chegou a 25. Outras três mortes seguem sendo investigadas, conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) divulgado hoje. Em relação ao número de casos no Estado, houve um salto de 20 confirmações nas últimas 24 horas, totalizando 506 pessoas infectadas.

Ainda segundo os dados da pasta, 7.153 casos suspeitos seguem em investigação e outros 2.257 foram descartados. 126 amostras estão em análise No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Os óbitos já confirmados pela Covid-19 estão situados nas seguintes cidades: 11 em Goiânia; dois em Aparecida de Goiânia; dois em Goianésia; dois em Luziânia; dois em Rio Verde; dois em Pires do Rio; dois em Goiandira; um em Paraúna; um em Planaltina de Goiás; um em Professor Jamil; um em Valparaíso de Goiás; e um caso em que o município ainda não foi informado.

O boletim também divulgou que os registros de casos confirmados do novo coronavírus estão distribuídos nos municípios de Águas Lindas de Goiás (6), Aloândia (1), Anápolis (39), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (22), Aragoiânia (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3)*, Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (5), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (2), Goianira (1), Goianésia (27), Goiânia (273), Goiatuba (1), Guapó (1), Inhumas (3), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (1), Jataí (6), Luziânia (11), Mineiros (4), Montividiu (1), Nerópolis (2), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (1), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (3), Planaltina (1), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (14), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (3), São Luís de Montes Belos (2), Senador Canedo (6), Silvânia (1), Trindade (7), Valparaíso de Goiás (7) e Vianópolis (1). Há um (1) caso em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.