Goiás saltou da 26ª para a 5ª posição no ranking de transparência sobre o novo coronavírus (Covid-19) nos estados e no Distrito Federal. O monitoramento semanal de como as unidades da federação estão divulgando dados sobre a doença é feito pela organização sem fins lucrativos Open Knowledge Brasil (OKBR), também conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre.

A OKBR divulga um boletim semanal em que a transparência dos estados são avaliadas em notas que vão de 0 a 10. Na semana passada, Goiás estava com a pontuação 19 e agora passou a ter 83. O nível de transparência é considerado alto a partir de 80 pontos. São avaliados os tipos de informações que são publicados nos sites oficiais dos governos estaduais, o detalhamento desses dados e o formato em que são divulgados.

Goiás se destacou entre as únicas quatro unidades da federação que divulgam a quantidade de testes de Covid-19 disponíveis. A melhora da pontuação do Estado é explicada pela criação de um painel de visualização com dados do coronavírus pela Controladoria Geral do Estado (CGE). O painel pode ser acessado pelo Portal da Transparência do Estado de Goiás.

Na frente de Goiás no ranking de transparência sobre o novo coronavírus estão os estados de Pernambuco, Ceará, Espírito Santo e Rondônia, em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar respectivamente. Para alcançar a nota máxima de transparência definida pela OKBR, Goiás ainda precisa divulgar a localização detalhada de casos confirmados, a ocupação de leitos específicos para Covid-19 e a disponibilização dos microdados, que é basicamente uma planilha com todos os casos confirmados da doença detalhados um por um.

A OKBR defende a necessidade de uma padronização na forma como as unidades da federação divulgam dados sobre a Covid-19 para facilitar o trabalho dos órgãos públicos e outros setores da sociedade no combate à pandemia.