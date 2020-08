Após 144 dias do primeiro registro de Covid-19 em Goiás, que aconteceu no dia 12 de março, neste domingo (2), Goiás ultrapassa a marca das 70 mil confirmações da doença no Estado.

De acordo com o boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Goiás tem 70.147 casos confirmados e 1.697 óbitos pela Covid-19. No Estado 62.571 pessoas são consideradas recuperadas da doença.

Goiás passou da casa dos 60 mil testes positivos em 28 de julho. Para chegar aos 70 mil casos foram necessários apenas cinco dias. No começo da pandemia, o território goiano levou 56 dias para somar 10 mil casos.

Nas últimas 24 horas foram registrados 468 casos confirmados e 6 novas mortes. A taxa de letalidade do novo coronavírus em Goiás está em 2,42%.

A variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás, a chamada média móvel, mostra que o registro de novos casos em Goiás apresenta um aumento de 20%.

Ainda há 69 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 855 mortes suspeitas nos municípios goianos.