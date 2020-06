Se para chegar às 100 primeiras mortes por Covid-19, Goiás demorou 62 dias contando do primeiro registro de óbito, agora o Estado alcançou uma nova centena em apenas 15 dias. Nesta quarta-feira (10), levantamento feito pelo POPULAR mostra que já são pelo menos 204 mortes confirmadas de pacientes contaminados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O número pode ser maior se incluídos as três mortes registradas por Covid-19 no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana) de pacientes de Águas Lindas e Valparaíso confirmadas no final da manhã desta quarta-feira, mas que não foram incluídas em nenhum boletim até o final da tarde.

Oficialmente, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) mais recente aponta 188 mortes, mas o próprio painel da pasta disponível online e atualizado constantemente já mostrava uma a mais no meio da tarde.

Entretanto, existe uma defasagem em relação pelo menos aos boletins de Rio Verde (4 mortes a mais no relatório municipal), de Goiânia (3 a mais), de Anápolis (3 a mais), Novo Gama (3 a mais) e Águas Lindas (uma a mais), conforme apurou a reportagem.

Todos são casos confirmados de pacientes com Covid-19 que morreram em decorrência da doença, segundo laudos médicos.

Agora Goiás é o 22º a chegar a mais de 200 casos. Apenas 5 Estados não chegaram a este patamar: Santa Catarina (184), Roraima (182), Mato Grosso (146), Tocantins (120) e Mato Grosso do Sul (24), de acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Mesmo considerando o relatório oficial da SES-GO, Goiás estaria com mais mortes que estes outros.

Quando chegou ao 100º óbito, Goiás estava na frente também de cinco Estados, mas com o Acre no lugar de Santa Catarina. Ao longo das duas últimas semanas, tanto aqui como o Acre, este com 237 mortes confirmadas - passaram o Estado sulista.

As cidades goianas com mais mortes registradas são: Goiânia (85), Aparecida de Goiânia (16), Novo Gama (12), Águas Lindas (9), Planaltina (7), Valparaíso (6), Rio Verde (6) e Anápolis (5). Outros 40 municípios registram mais 58 mortes.