A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou neste domingo (3) que Goiás teve 25 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas e saiu de 825 para 850 infectados pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no Estado. Destes, há 30 mortes confirmadas, 9.939 casos suspeitos em investigação e outros 2.719 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 65 amostras em análise.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (14), Aloândia (1), Anápolis (44), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (54), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (4), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (3), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (487), Goiatuba (2), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (2), Jataí (9), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (5), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (5), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (3), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (5), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Fé de Goiás (1), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (13), Uruaçu (2), Valparaíso de Goiás (17) e Vianópolis (1). Há 23 casos em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Há 28 casos confirmados internados. Destes, 12 estão em unidades públicas da rede estadual e 16 na rede privada. Há ainda 63 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 41 estão na rede pública e 22 na rede privada.

Há até o momento, 30 óbitos confirmados de residentes do Estado de Goiás, sendo nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (2), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (12), Luziânia (3), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há um (1) óbito confirmado em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Há quatro (4) óbitos suspeitos em investigação, sendo em Águas Lindas de Goiás (1), Araçu (1) e dois (2) que estão em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Já foram descartados 39 óbitos nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Anápolis (3), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Bonfinópolis (1), Caldas Novas (1), Edealina (1), Goianésia (1), Goiânia (11), Goianira (1), Goiatuba (1), Hidrolândia (1), Inhumas (1), Iporá (1), Israelândia (1), Itaberaí (1), Itapaci (1), Jaraguá (1), Luziânia (1), Mineiros (1), São Francisco de Goiás (1), São Luís dos Montes Belos (1), Senador Canedo (1), Uruaçu (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há um (1) óbito descartado em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.