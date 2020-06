Goiás tem, neste domingo, 5.813 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram incluídos mais 93 registros, sendo um de morte. Com isso, o Estado tem, agora, 173 óbitos confirmados pela infecção do SARS-Cov-2. Em comparação com o último domingo, quando tinha 3.702, o número de confirmações cresceu 57%. Já as mortes, que tinham 124 registros, aumentou 39%.

No Estado ainda existm 28.578 casos suspeitos em investigação, sendo que outros 14.219 já foram analisados e descartados. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) também informou que além dos 173 óbitos confirmados, outros 29 seguem sendo apurados. Já foram descartadas 284 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Do total de infectados, 2.979 são mulheres e 2.834 são homens. A faixa etária mais afetada pela infecção continua sendo a que fica entre 30 e 39 anos, com 1.496 infectados. Em seguida, aparecem as pessoas com idades entre 40 e 49 anos, com 1.273 contaminados. Em terceiro, pessoas com idades entre 20 e 29 anos têm 1.048 infectados.

Até agora, 151 cidades já possuem algum caso confirmado de Covid-19, outras 74 cidades possuem apenas casos suspeitos e em 21 cidades ainda não há qualquer caso da doença.