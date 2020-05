Cidades Coronavírus: Goiás chega a 3.702 infectados e 124 óbitos Estado registrou duas mortes e 117 testes positivos nas últimas 24 horas. Velocidade de aumento de casos de Covid-19 tem aumentado nas últimas semanas

Goiás teve 117 casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 24 horas, chegando a um total de 3.702 infectados, neste domingo (31). Dois novos óbitos por Covid-19 foram confirmados no último dia, chegando na soma de 124 óbitos acumulados. Outras 32 mortes suspeitas estão em investigação. As informações são do último boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (...