Neste domingo (28), Goiás alcançou a marca de 22 mil infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). O número de mortes chegou a 435, com a confirmação de seis óbitos nas últimas 24 horas. Ontem, o médico Ciro Ricardo Pires de Castro morreu aos 76 anos por Covid-19. Outros nove profissionais da saúde foram vítimas do vírus no Estado.

De ontem para hoje, 279 novos pacientes infectados pela doença foram confirmados. Mas vale ressaltar que os registros tendem a ficar represados no final de semana e as atualizações ocorrem em maior número nos dias seguintes.

Chama atenção, porém, que na última semana o Estado viu crescer em 39% o número de casos, passando de 15.745 pacientes para 22.012 neste domingo (28), ou seja, 6.267 novas pessoas infectadas pelo vírus nos últimos sete dias. Nesse mesmo período, 132 morreram por Covid-19 no Estado, uma elevação de 43% no número de óbitos.

O vírus já circula por 205 municípios goianos e 37 cidades têm casos suspeitos. Em Goiás, apenas quatro municípios não têm casos suspeitos.

Existem ainda 56.158 casos suspeitos em investigação. Outros 27.772 já foram descartados. Há 43 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 418 mortes suspeitas nos municípios goianos.