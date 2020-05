O Estado de Goiás bateu recorde pelo segundo dia consecutivo em número de casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) em 24 horas, com a confirmação de 245 casos desta quinta-feira (28) para esta sexta-feira (29), de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

Também foram confirmados quatro novos óbitos no Estado, que já acumula 119 vítimas. Este é o quinto dia seguido que Goiás registra mortes, depois de dois dias sem óbitos no último fim de semana. Há 31 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 229 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No Estado, há 21.608 casos suspeitos em investigação. Outros 9.144 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 121 amostras para análise.

Ao todo, 128 cidades goianas têm pelo menos um caso de Covid-19 registrado. Os municípios com mais de cem casos confirmados são Goiânia (1.524), Aparecida de Goiânia (375), Anápolis (140) e Valparaíso de Goiás (115), de acordo com o painel da Covid-19, da SES-GO.

Entraram na lista nesta sexta, as cidades de Abadiânia, Caiapônia, Firminópolis, Gameleira de Goiás, Itauçu, Rubiataba, Mozarlândia e São Miguel do Araguaia. Saiu da lista a cidade de Brazabrantes, na região metropolitana de Goiânia.

Nesta quinta, o Estado atingiu a marca dos 3 mil casos da doença, oito dia após ter batido os 2 mil casos.