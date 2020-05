Servidores que atuam no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), na região metropolitana da capital, receberão kits de proteção individual para o uso durante as atividades desempenhadas na unidade de saúde. De acordo com a gestão, trata-se de um conjunto formado por viseira de proteção, máscara PFF2, capote descartável, touca, óculos e macacão impermeável, que deve ser utilizado no ambiente hospitalar quando haja paciente diagnosticado com Covid-19. A entrega dos itens foi iniciada nesta terça-feira (5).

Como forma de evitar um surto do vírus de forma intra-hospitalar, colaboradores e pacientes da unidade passaram por testes na última semana. O exame realizado foi o RT-PCR, teste molecular que identifica a presença do vírus e pode detectar a infecção mesmo quando a carga viral do paciente é baixa. Para isso, são coletadas amostras de secreções nasal e da garganta, que passam por análise para a identificação do material genético do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Dos 320 colaboradores testados, 12 tiveram resultado positivo.

“As ações visam a identificação precoce dos casos, garantindo a proteção dos profissionais de saúde e segurança dos nossos pacientes. Com o diagnóstico e afastamento dos colaboradores que contraíram a Covid-19, garantimos, assim, a segurança de toda a equipe, e, com isso, oferecemos um controle epidemiológico eficaz no HMAP”, avalia a coordenador do Serviço de Epidemiologia do hospital, Lorraynne Camilda Dias.