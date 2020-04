Cidades Coronavírus: Fiéis fixam ramos nos portões e grades de muros em Goiânia Folhas foram abençoadas pelos padres que percorreram as ruas da capital

Com o isolamento social em Goiás prorrogado e a suspensão das celebrações religiosas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), este ano o Domingo de Ramos foi diferente para muitos católicos. No lugar da procissão, que marca o início da Semana Santa e a entrada de Jesus em Jerusalém, a orientação da Igreja Católica foi fixar ramos nos portões e janelas das casas p...