No último fim de semana antes do novo decreto do governo de Goiás, que trata sobre a flexibilização das medidas de restrição para o enfrentamento do novo coronavírus, um feirante solitário montou sua banca na Rua 44, no ponto onde é realizada a Feira Hippie. O homem, que preferiu não se identificar, disse que foi para na expectativa de conseguir vender algum produto porque está passando por uma situação complicada. “Estou fazendo bico, vou em feiras de bairros e vendo alguma coisa, mas tem sido muito pouco e o que eu vendo só está dando para comer, não paga conta e não tem capital de giro, então a sensação é de estar comendo minha mercadoria.”

Nas ruas da região, a realidade na manhã de ontem foi bem diferente do que era costumeiro até um mês atrás. Nas calçadas, poucas famílias andando, além dos policiais militares que faziam o monitoramento. Em nada lembrava a aglomeração que se tornou característica da Rua 44 em dias de Feira Hippie. Apesar da maioria ter respeitado a restrição, os permissionários estão na expectativa de que o novo decreto do governo estadual permita a retomada das feiras especiais em Goiás. Até o fechamento desta edição, o decreto ainda não havia sido publicado no Diário Oficial do Estado.

O feirante encontrado no local diz que os permissionários têm conversado sobre a retomada das atividades de maneira escalonada, com equipes divididas nos finais de semana, na intenção de reunir menos pessoas. Ele diz que nas conversas entre os trabalhadores existe a proposta de uso de máscaras, luvas, passar faixas nos corredores para manter distanciamento. “Além disso, a gente vai contar com a consciência do cliente que, com certeza, também tomaria seus cuidados para vir comprar, porque ele também não quer ficar doente.”

Um colega dele, que também pediu para não ter o nome publicado, disse que a presença da Polícia Militar, que tem batalhão ao lado do Terminal Rodoviário, impede que mais pessoas se arrisquem em tentar reabrir as bancas durante a pandemia. “Não acho errado ter o isolamento, mas é preciso criar mecanismo para quem não tem como vender on-line. Tem gente que não sabe como usar a internet para comercializar. Eu estou vendendo pouco, mas estou. Acabei de vir entregar umas peças para uma cliente, mas coisa bem pouca”, diz.

O presidente da Associação de Feirantes da Feira Hippie, Valdivino da Silva, conhecido como Divininho, diz que os feirantes não têm mais condições de continuarem em casa. “Conseguimos doações de cestas básicas, mas as contas continuam chegando. Tem gente com energia cortada, contas acumuladas.” Ele acrescenta que os feirantes também têm reclamado que ainda não conseguiram o auxílio do governo federal. “O informal precisa de ajuda, precisamos de socorro”, diz.

Nas ruas da região, todas as lojas permanecem fechadas. A comerciante Lilian Cardoso tem uma loja dentro de uma das galerias da região. Ela diz que prefere que as lojas permaneçam fechadas até o final de abril. “A gente paga aluguel e condomínio. Precisamos que esses valores sejam negociados este mês e seria melhor esperar até maio para não termos uma conta alta para pagar quando estávamos com as portas fechadas. “Agora é melhor esperar mais dez dias porque o prejuízo pode ser maior”, ressalta.

Pensamento contrário

A presidente da Associação dos Feirantes da Madrugada, Patrícia Mendes, tem pensamento contrário. Ela diz que tem conversado com os trabalhadores e entende que não é o momento de relaxar as regras de distanciamento social. Ela acredita que era necessário continuar com o isolamento por, pelo menos, mais 15 dias. A representante entende que, como a curva de novos casos ainda é ascendente, o ideal era esperar a estabilização.

Ela justifica seu posicionamento ao dizer que a Feira da Madrugada possui 540 feirantes cadastrados. “Muitos vão acompanhados da esposa, do marido, dos filhos. Então estamos falando de mil pessoas só considerando os trabalhadores. Se contarmos os clientes, esse número triplica. Não acredito ser o momento de reunir tanta gente.” Ela acrescenta que os feirantes precisam de ajuda para passar por este período.

Patrícia Mendes destaca que já buscou a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para solicitar cestas básicas para os trabalhadores da Madrugada. “Acredito que precisamos pensar no básico agora, as pessoas precisam comer. Depois a gente pensa na retomada da feira, porque pode ser muito arriscado. Temos muitos feirantes em grupos de risco e com esta quantidade de pessoas, não acredito em protocolo seguro para impedir uma disseminação em larga escala do coronavírus”, destaca.