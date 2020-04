A família do aposentado José Digues da Silva, de 70 anos, morador de Paraúna, cerca de 150 km de Goiânia, vive dois dramas. A morte do idoso, diagnosticado com coronavírus (Covid-19), e a impossibilidade de conseguir enterrá-lo na sua própria cidade. Parentes denunciam que a funerária se recusou a transportar o corpo. A funerária afirma que não transportou por obedecer norma técnica e evitar o manuseio do corpo. O homem morreu no início da noite deste sábado (11), em um hospital de Goiânia, e foi enterrado na manhã de domingo (12) em um cemitério da capital, com a presença de dois filho e dois sobrinhos. O resto da família assistiu ao enterro por um vídeo compartilhado no WhatsApp.

Corpos de vítimas do Covid-19 ou casos suspeitos são enterrados seguindo protocolos do Ministério da Saúde. Entre as medidas estão o uso de equipamento de proteção pelos agentes funerários, não ter velório, o caixão ser lacrado e a proibição de realizar procedimentos de conservação do corpo. No entanto, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), não existe nenhuma proibição do enterro na cidade de origem.

Durante toda a madrugada, a família de José Digues tentou conseguir, em vão, o transporte de seu corpo para Paraúna. “Quando chegamos na funerária, um rapaz disse que tinha um decreto, do prefeito ou do governador, não me lembro bem, que não podia transitar e que o corpo tinha que ser enterrado em Goiânia. A gente não sabia de nada e aconteceu. A gente teve que sepultar ele em Goiânia mesmo”, explica o filho de José, o eletricista Roberto Saulista da Silva.



Mesmo sem poder fazer o velório, os familiares queriam ter enterrado José em Paraúna, no mesmo cemitério onde estão sepultadas duas de suas filhas e sua sogra. Parte da família tinha o costume de participar da Folia de Reis e planejava cantar um trecho de uma música da festa tradicional durante o enterro. “A gente ia com carro fechado, com um dos cantos da folia que eles gostavam muito”, conta uma familiar.

O secretário de Saúde de Paraúna, Elvis Lapot da Costa, chegou a ser acionado pela família e tinha dado aval para que o corpo fosse levado para o cemitério da cidade, onde a família já tem um jazigo. Outras vítimas de Goiás foram enterradas em sua cidade de origem, como em Luziânia e Goianápolis. Uma vítima de São Paulo que morreu em Anápolis não foi transportada por conta da distância.

Serviço funerário

Diretor executivo da funerária Paz Universal, Wanderley Rodrigues, diz que o manuseio do corpo deve ser o menor possível e defende que o caso se enquadra em uma resolução de 2011 do Ministério da Saúde, que proíbe o translado de restos mortais com doenças infecto-contagiosas que venham a surgir.

“Li todas as notas técnicas e o manual de manejo do MS. Nenhum dos órgãos tratou esse assunto especificamente. Portanto, temos que considerar a legislação em vigor que trata específico dos traslados, em que o óbito tenha como causa doença infecto-contagiosa, declarada pela OMS e MS”, argumenta.

Wanderley também justifica que quando o familiar de José esteve presente na funerária para buscar o corpo já havia passado da meia-noite e que o translado de um corpo sem passar pelos procedimentos de conservação não é recomendado. Ele diz que ainda assim, a família poderia assinar um termo de responsabilidade e levar o corpo. O filho da vítima nega que tenha tido acesso a esse termo.

Segundo Wanderley, se o corpo fosse transferido para Paraúna, o enterro seria feito por outra funerária, já que a Paz Universal não teria autorização para atuar dentro do município.

Por nota, a SES-GO informou que “não existem orientações proibindo o enterro de pessoas mortas, suspeitas ou confirmadas por Covid-19, em suas cidades de origem; desde que o corpo esteja adequadamente acondicionado e com a garantia de cumprimento das recomendações para translado do corpo de óbito suspeito/confirmado, conforme o manual ‘Manejo de Corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19’, do Ministério da Saúde.”

Caso não contado

O caso confirmado de novo coronavírus de José Digues não estava contabilizado na estatística da SES-GO até este domingo (11), mesmo a coleta para o exame, feito na rede privada de Saúde, tendo sido feita no dia 1º de abril.

“Entramos em contato com a CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) e nos informaram que pelo fato de ele estar em uma unidade privada há um atraso nas informações”, conta o secretário municipal de Saúde de Paraúna, Elvis Lapot da Costa.

Em entrevista para o POPULAR na última semana, a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, disse que nem todos os casos da rede particular chegam até a secretaria , mas essa situação tem sido modificada com intervenção do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg).