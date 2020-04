Cidades Coronavírus: Falta mais que álcool em gel para moradores de rua em Goiânia Pessoas em situação de rua ouvidas pelo POPULAR dizem ter pouco conhecimento sobre o Covid-19, mas que há outros problemas graves que são prioritários para elas, como emprego

Às margens da discussão sobre quarentena e dos efeitos e riscos do novo coronavírus. Assim estão várias pessoas em situação de rua em Goiânia, que tem contado com colaboração da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que definiu, há cerca de três semanas, medidas emergenciais voltadas às pessoas em situação de rua, com a criação de abrigos, no Cepal do Set...