Cidades Coronavírus: ‘Estamos prontos para diagnóstico e tratamento. Não há motivo para pânico’, diz Caiado Governador de Goiás visitou Hospital de Doenças Tropicais (HDT) na manhã desta quinta-feira (27). Jovem de 22 anos está isolado na unidade aguardando resultado de exames

O governador Ronaldo Caiado visitou, na manhã desta quinta-feira (27), o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), onde está internado, em isolamento, um jovem de 22 anos com suspeita de contaminação por coronavírus. Com segurança, o governador afirmou que Goiás está preparado para diagnóstico e tratamento, ressaltando que não existem, no momento,...