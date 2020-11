Goiás registrou 94 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com os dados apresentados neste sábado (14) pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), o Estado chegou ao total de 6.030 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia.

Os dados destoam bastante dos apresentados pela SES-GO no informativo desta sexta-feira (13), que registrou 0 óbitos causados pela doença em 24 horas. A pasta informou que, devido à instabilidade do sistema nacional do Ministério da Saúde que contabiliza as mortes da Covid-19, algumas notificações foram acumuladas. O sistema vem enfrentando problemas desde o último dia 6 de novembro.

Em relação ao número de infectados pelo vírus, o boletim epidemiológico deste sábado apresenta 588 novos casos. Ao todo, 267.430 pessoas já se contaminaram com o coronavírus em Goiás.

De todos goianos infectados até o momento, 257.776 já se recuperaram da doença. A SES-GO ainda informa que existe 242.776 casos suspeitos de contaminação e 237 mortes em investigação.

De acordo com o painel da Covid-19, atualizado pela SES-GO na tarde deste sábado (14), Goiânia é a cidade com mais casos de contaminação e de mortes, seguida por Aparecida de Goiânia e Anápolis.