As aulas no Colégio Centro Integrado de Educação Moderna (Ciem), no Setor Jaó, estão suspensas por sete dias. A medida foi tomada após uma psicóloga da unidade ser diagnosticada com o novo coronavírus e se tornar um dos três casos confirmados, até o momento, em Goiás. Na manhã desta sexta-feira (13), a unidade passou por desinfecção. As atividades retornam no dia 23 deste mês.

Em nota enviada no início desta tarde, a escola explicou que todos os profissionais que tiveram contato direto a psicóloga foram orientados a, caso apresentem alguns sintomas do Covid-19, procurar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Três profissionais da unidade acionaram a pasta e recolheram material para exames, mas por enquanto seguem sem suspeitas. Por recomendação médica, os mesmos ficarão em isolamento por sete dias. Durante esse prazo, a unidade vai avaliar todos os casos e buscar um retorno seguro para toda a comunidade escolar.

Nesta tarde, de acordo com a escola, o Centro de Operações Especiais da Vigilância Epidemiológica Municipal realiza uma reunião para tratar do caso específico do Ciem e de outras escolas de Goiânia, que também possuem casos notificados. Após essa reunião, uma instrução normativa será divulgada e novas informações serão repassadas. A assessoria da SMS informou que a reunião não é para falar sobre a escola e sim para tratar de ações gerais relacionadas ao coronavírus.

O Colégio Ciem informou ainda que o calendário de reposição será definido posteriormente juntamente com os Conselhos Municipal e Estadual de Educação. Em relação ao teatro, os pais podem procurar a escola no retorno das atividades para a devolução do valor.

Ao final da nota, a escola informa que a recomendação da SMS é que os pais somente procurem atendimento médico se houver manifestação de sintomas gripais ou respiratórios. Outra orientação é evitem locais com aglomeração e contato com pessoas com imunidade baixa e idosos.