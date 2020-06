Goiânia saltou de 451 casos para 1.977 desde o dia 1º de maio. Considerando o mês todo, o aumento é de 438% de casos confirmados. Contando apenas as mortes, neste período o aumento foi de 484% e passou de 13 registros no primeiro dia de maio, para 63 nesta segunda-feira.

Se a comparação for feita nas últimas 24 horas, Goiânia saiu de 1.947 para 1.977 casos confirmados, com 30 registros a mais neste período. As mortes passaram de 60 para 63. Do total de pessoas que testaram positivo, 1.074 são mulheres e 903 são homens. Considerando apenas as mortes, 41 são homens e 22 são mulheres.

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 918 casos já tiveram a investigação concluída. Destes, 686 já estão curados e 158 estão em isolamento domiciliar. Outros 32 seguem internados. A pasta também divulgou que 730, que representa 80%, não precisaram de internação. Outros 188 ficaram pelo menos um dia internados, sendo 114 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Os principais sintomas reclamados pelas pessoas que testaram positivo são tosse, febre, desconforto respiratório, dor de garganta, diarreia e dor de cabeça. Ainda tem os que reclamaram de perda de olfato e de paladar, dor muscular e vômito.