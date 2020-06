Cidades Coronavírus em Rio Verde: 19 pessoas de uma mesma família são infectadas Advogada diz que 2 crianças e 17 adultos testaram positivo para a Covid-19. Homem de 67 anos está internado em estado grave e uma filha, de 37, também precisou ser hospitalizada. Demais parentes apresentaram sintomas leves e estão isolados em casa

A Secretaria de Saúde de Rio Verde deve apresentar hoje dados referentes às novas infecções de Covid-19 no município. Ontem foi divulgado pelo G1 Goiás que a cidade tem 19 pessoas da mesma família com a doença. Duas delas seriam crianças, uma com 1 ano e outra com 5 meses. Além disso a publicação informa que duas pessoas da família, sendo o patriarca, de 67 anos, e u...