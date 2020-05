Pelo segundo dia consecutivo, Goiás registra recorde na notificação de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) em 24 horas. De ontem para esta quinta-feira (14), o Estado confirmou mais 198 casos e agora contabiliza 1.423 notificações positivas da doença.

O boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou mais três mortes pela Covid-19. No total, 64 pessoas foram vítimas do vírus no Estado.

No Estado, há 14.084 casos suspeitos em investigação. Outros 4.469 registros já foram descartados. Em relação aos óbitos, 148 mortes suspeitas nos municípios goianos foram descartadas.