A Justiça concedeu liminar permitindo o atendimento presencial ao público em escritórios de advocacia de Goiás, contrariando o que prevê o decreto estadual em vigência. No entanto, devem ser observadas as recomendações previstas no artigo 6º do Decreto 9.653, de 10 de abril deste ano, e as recomendações da Secretaria de Estado e de Saúde de Goiás.

A decisão é do desembargador Marcus da Costa Ferreira, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJ-GO) e atende pedido da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás. No processo, a OAB apontou que seria ilegal o trecho do Decreto Estadual de 19 de abril deste ano, que permite o funcionamento de escritórios de profissionais liberais, porém, sem o atendimento presencial.

O desembargador considerou que a limitação imposta pelo Governo aos advogados é uma medida extrema e desproporcional, se comparada às demais atividades permitidas.