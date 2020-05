Cidades Coronavírus em Goiânia: profissionais da enfermagem relatam rotina entre o medo e a gratidão Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem compartilham uma mistura de sentimentos e a dura rotina de trabalho durante a pandemia de Covid-19

“Quando tudo começou, passou um filme na minha cabeça. A gente se depara com a doença e sabe que pode perder a própria vida tentando ajudar alguém. Disse para mim mesmo que não poderia desistir, fiz meu juramento de salvar vidas, mas a gente também é ser humano. Temia estar cuidando e amanhã estar no leito, sendo cuidado. Ainda penso no amanhã. Vi colegas na UTI. Perdemo...