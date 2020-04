A pediatra que foi uma das primeiras internações por conta do novo coronavírus em Goiânia recebeu alta, nesta sexta-feira (17), do Hospital do Coração. Um vídeo mostra a saída da paciente, que recebeu uma homenagem dos profissinais da unidade. A legenda diz que foram 34 dias hospitalizada, sendo 3 semanas na UTI, utilizando um ventilador mecânico, e destaca: "Venceu a Covid-19 com muita garra".

Na saída, a médica passa por um corredor formado por profissionais de saúde e é bastante aplaudida. "Muita emoção e alegria ao dar alta hospitalar a uma colega, uma das primeira pacientes internadas na cidade", diz a legenda do vídeo.

A atuação dos funcionários que cuidaram da paciente também é mencionada. "Parabéns à equipe médica e multiprofissional de saúde, que esteve todo o tempo ao seu lado. Muita felicidade e força na sua reabilitação", diz.

O Hospital do Coração não comenta o caso dos pacientes, mas a reportagem apurou que trata-se de uma das três médicas que contraíram a Covid-19 após viajarem juntas por um cruzeiro na Itália. O caso foi o que exigiu mais cuidado, entre as três infectadas, pois a médica ficou durante um tempo em estado gravíssimo.