O cardiologista e cirurgião cardiovascular Aleksander Dobriansky, que estava internado desde o dia 7 de abril com Covid-19, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (23). Dobriansky foi o médico que realizou o primeiro transplante de coração em Goiás, tem 66 anos e nenhuma comorbidade. Ele permanece internado no Hospital Aniss Rassi, mas agora, no quarto.

Em um vídeo, profissionais do Hospital Aniss Rassi comemoraram a melhora no quadro de saúde do médico, que chegou a ficar entubado entre o dia 7 e o último sábado (18). Na manhã desta quinta-feira (23), ele saiu da UTI e foi levado para um quarto do hospital, e a melhora foi comemorada por todo o corpo clínico, colaboradores e diretores do hospital, do qual ele também faz parte.