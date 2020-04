Nas últimas 24 horas, mais uma pessoa morreu em Goiás vítima do novo coronavírus (Covid-19). São 24 óbitos registrados no Estado até esta sexta-feira (24) e oito deles ocorreram nos últimos sete dias, o equivalente a um terço do total.

E o número de casos confirmados da doença no Estado aumentou 28% nesse período. Foram 152 casos na última semana, 33 desses pacientes foram diagnosticados nas últimas 24h. Em Goiás 486 pessoas foram infectadas pela Covid-19. As informações foram divulgadas hoje à tarde pelo Ministério da Saúde.

O Ministério também informou que o Brasil já conta com 52.995 casos de coronavírus confirmados e as mortes chegam a 3.670. Foram 3.503 novos diagnósticos em 24h e 357 novas mortes.

O percentual de novos casos é de 7,1% e houve um aumento de 10,8% das mortes por Covid-19 no País.