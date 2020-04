Em atualização na tarde desta quarta-feira (1º), às 17h, o Ministério da Saúde informou que subiu para 71 o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Goiás. O Estado permanece com um registro de morte em razão da doença. No Brasil, são 6.836 casos, com 1.119 novos registros em um dia.

No País, já são 240 mortos. Até terça (31), eram 201 perdas para a Covid-19. O índice de letalidade permanece em 3,5%. A região com mais casos é a Sudeste, com 4.223 confirmações. No Centro-Oeste são 504 pessoas infectadas.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) havia informado, na última atualização de terça (31), que havia 65 casos confirmados. No informativo do Ministério da Saúde de segunda (30), eram 61 registros, ou seja, um aumento de dez casos em dois dias em Goiás.

Para conter o avanço da epidemia no País, o Ministério da Saúde recomenda medidas de isolamento social, que também são defendidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O ministério não informa quantos casos estão em investigação nos Estados. O dado deve ser informado no boletim da SES. Em Goiás, as primeiras pessoas infectadas tiveram seus resultados positivos divulgados no dia 17 de março. Em menos de 15 dias já são 68 casos a mais da doença.