Cidades Coronavírus em Goiás: rede pública tem 150 leitos de UTI disponíveis, diz secretário de saúde Ismael Alexandrino garante que Estado tem condição de atender pacientes que chegarem neste momento, seja em leito de enfermaria ou de UTI; nos hospitais privados que integram a Ahpaceg, cenário é diferente para leitos críticos em isolamento

Os hospitais da rede pública de Goiás possuem atualmente pelo menos 150 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis para o enfrentamento do novo coronavírus no Estado. A informação é do secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino. "Qualquer paciente que chegar neste momento nós temos condições de atender, seja em enfermaria ou UTI", garante. Alexandrino contab...